Spielausfall in Lotte : So nahm Fortunas U23 die kurzfristige Absage auf

Gefährliche Mischung aus Schnee, Matsch und Kratern: der Platz in Lotte. Foto: Tobias Dinkelborg

Lotte Begeistert ist ganz sicher niemand, wenn man 173 Kilometer zu einem Auswärtsspiel fährt – und dieses dann kurz vor dem Anpfiff abgesagt wird. So passierte es am Samstag Fortunas Regionalliga-Team in Lotte. Was Trainer Nico Michaty sagt und welche gute Nachricht es trotz allem gab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Als auch Trainer Nico Michaty den Mannschaftsbus wieder bestiegen hatte, schlossen sich die Türen. Gegen 13.30 Uhr rollte das Gefährt vom Gelände des Stadions am Lotter Kreuz – eine halbe Stunde, bevor Fortunas Regionalliga-Fußballer gegen die Sportfreunde Lotte hätten spielen sollen. Weil sich der Platz jedoch in einem extrem schlechten Zustand befand und eine große Verletzungsgefahr barg, sagte Schiedsrichter Florian Exner die Partie kurzfristig ab.

„Das ist die richtige Entscheidung“, betonte Michaty, „der Platz ist gefroren und hat viele Löcher. Unsere Jungs hätten sich auch nicht wohlgefühlt, wenn wir gespielt hätten.“ Schon am vergangenen Sonntag konnte das Heimspiel der Sportfreunde gegen Fortuna Köln nicht stattfinden, in diesem Fall fiel die Entscheidung allerdings schon wesentlich früher. Die „Zwote“ fand sich schnell mit der Gemengelage ab und begab sich nach der zweieinhalbstündigen Hinfahrt und einem kurzen Aufenthalt an der Grenze zu Niedersachsen umgehend auf die 173 Kilometer lange Rückreise.

Am Freitagabend hatten die Flingerner noch mit einer positiven Nachricht aufgewartet. Mittelfeldspieler Nicolas Hirschberger verlängerte seinen Vertrag frühzeitig. „Nico ist sowohl sportlich als auch charakterlich ein ganz wichtiger Spieler für unser Team“, sagte Nachwuchschef Frank Schaefer. „Da wir glauben, dass sein Potential noch lange nicht ausgeschöpft ist, haben wir uns voller Überzeugung für diese Vertragsverlängerung entschieden.“

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen St. Pauli aussehen