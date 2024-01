Trainingslager in Marbella endet Fortuna so nah dran am Aufstieg wie lange nicht mehr

In der Geschichte von Fortuna seit 1895 gibt es mehr Phasen ohne als mit Zugehörigkeit zur Bundesliga. Weshalb es freilich kein Naturgesetz gibt, dass die Rheinländer einen Platz im Kreis der besten 18 deutschen Fußballmannschaften für sich beanspruchen können. Seit dem letzten Abstieg 2020 kratzt man mal mehr, mal weniger intensiv an einer Rückkehr ins Oberhaus. Und auch in dieser Saison kann keine Rede sein von „müssen“, aber man ist durchaus in der beruhigenden Lage, es unter Umständen zu können. Angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit.