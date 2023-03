Drei Jahre und länger ist es her So liefen Fortunas letzte Spiele vor ausverkauftem Haus

Die Gäste tragen indes einen nicht allzu kleinen Teil dazu bei, dass am Freitagabend die Bude voll wird. Fortuna rechnet mit 13.000 Hamburger Anhängern, die die etwa 400 Kilometer lange Fahrt nach Düsseldorf auf sich nehmen werden. Der Grund: Am 28. März feierte der Supporters Club der Gäste seinen 30. Geburtstag, und aus diesem Anlass strömen so viele Auswärtsfans in die Stockumer Arena wie bislang bei keinem Heimspiel in dieser Saison. Bisheriger Rekordhalter war der 1. FC Kaiserslautern, der rund 9000 Unterstützer in die Landeshauptstadt mitbrachte. Das Spiel gegen die Pfälzer, das Fortuna 1:2 verlor, war mit 44.500 Zuschauern ihr bis dato meistbesuchtes Heimspiel in dieser Saison.