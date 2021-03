Türkei und Österreich U21 : So liefen die Länderspiele für Karaman und Klarer

Düsseldorf Nur zwei Fortunen waren diesmal während der Länderspielpause der Zweiten Liga mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Dabei lief es für Kenan Karaman und Christoph Klarer überwiegend erfolgreich – mit einem Dämpfer zum Abschluss.

Das Unterfangen glückte zumindest zu größten Teilen. In Klarers Fall sogar sehr eindrucksvoll: Österreichs U21 gewann beide Testspiele in Spanien souverän. Allerdings nicht gegen die bärenstarken Nachwuchskicker der Iberer, sondern gegen Saudi-Arabien und Polen. Beim 10:0 gegen die Truppe von der arabischen Halbinsel spielte der Düsseldorfer eine Hälfte lang mit, beim 2:0 über Polen sogar 70 Minuten.

Beide Begegnungen fanden in Pinatar statt, wo die Österreicher ein Trainingscamp bezogen hatten. Bereits am Dienstag trat Klarer die Rückreise nach Deutschland an, der Innenverteidiger steht also in den verbleibenden Trainingseinheiten bis zum Zweitligaspiel beim SV Darmstadt 98 am Ostersonntag (13.30 Uhr) zur Verfügung.