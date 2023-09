Wann er mit seinem Comeback rechnet Diese Zuversicht hat Fortuna-Kapitän Hoffmann für die Saison

Nicht zuletzt dank dieser freudigen Erinnerung und der jüngsten Erfolge in der Liga gab sich der Abwehrrecke zuversichtlich: „Wir sind sehr, sehr ehrgeizig, dass wir das, was wir in den letzten zwei Spielen gezeigt haben, nun auch häufiger auf den Platz bringen.“ Auf die Frage, ob er die bisherigen zehn Punkte aus fünf Spielen so vor der Saison begrüßt hätte, antwortete der ambitionierte Kapitän nach kurzem Zögern: „Sehr wahrscheinlich schon.“