Geheimer Test in den Niederlanden So hat sich Fortuna gegen diesen Klub aus der Eredivisie geschlagen

Daniel Thioune hat hat die Partie dazu benutzt, die Möglichkeiten seines Kaders voll auszuschöpfen und die Kandidaten in Sachen Polyvalenz auf ihre Tauglichkeit zu prüfen. Im Vergleich zum Spiel gegen den Karlsruher SC (3:1) standen immerhin noch fünf Kräfte auf dem Platz. Doch bereits im Tor gab es einen Wechsel. Florian Kastenmeier laboriert noch an einer Prellung und wurde geschont. Für ihn stand Karol Niemczycki zwischen den Pfosten. Und der polnische Torwart hat eindrucksvoll unterstrichen, dass er als Vertreter über gehörige Qualitäten verfügt. Gleich mehrfach konnte er in höchster Not parieren.