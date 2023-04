Diskussionen um Gedenken an Bierbaum Deshalb war die Schweigeminute für Fortunas Kult-Stadionsprecher so lange vor dem Anpfiff

Düsseldorf · Über Jahrzehnte war Dieter Bierbaum die Stimme von Fortuna – aber er war längst nicht nur Stadionsprecher, sondern auch in vielen anderen Rollen engagiert. Deshalb wurde vor dem Spiel gegen Darmstadt an ihn gedacht. Warum nicht mit beiden Mannschaften am Mittelkreis? Alle Details dazu.

18.04.2023, 07:04 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Noch einmal diese unverkennbare Stimme. Aus den Lautsprechern in der Arena war eine alte Aufnahme von Dieter Bierbaum zu hören. Dazu wurde auf den Videoleinwänden der mit Blumen geschmückte Platz von einem der markantesten Stadionsprecher der Republik eingeblendet. Ein absoluter Gänsehautmoment. Allerdings weit vor dem Anpfiff der Partie zwischen Fortuna und dem SV Darmstadt 98 am Sonntag.