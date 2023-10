4:1 bei Schlusslicht Braunschweig Fortuna mit Verspätung zurück an der Tabellenspitze

In Düsseldorf dagegen erscheint aktuell vieles möglich. Nach der furiosen Aufholjagd am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern und dem 4:3 nach 0:3-Rückstand war es auch diesmal zumindest kurzzeitig nichts für schwache Nerven. Am Ende stand es 4:1 für die Fortuna.