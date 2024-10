Düsseldorf bleibt trotz Pleite Spitzenreiter 0:3 – Fortuna kassiert bittere Pleite gegen den HSV

In einer Phase, in der Fortuna dem Ausgleich deutlich näher gewesen ist, als der HSV dem zweiten Treffer, kam, was kommen musste: Fortuna versetzte sich auch noch selbst auf die Verliererstraße. Der Eingewechselte Ransford Königsdörffer passte nach einem Konter flach in die Mitte. Kastenmeier und Giovanni Haag standen sich im Weg, Haag bekam den Ball an die Hand – Platzverweis und Elfmeter für die Hamburger. Robert Glatzel verwandelte sicher.