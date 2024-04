1:0 gegen Greuther Fürth Fortunas Höhenflug geht in der Zweiten Liga weiter

Es waren Bilder, die in Erinnerung bleiben werden. Fortuna hat Abschied von einem ganz Großen aus ihren Reihen genommen. Die Ultras hatten bis tief in die Nacht noch an einer spektakulären Choreografie gearbeitet. Der Abschied von Kult-Betreuer Aleks Spengler war ein Fahnenmeer aus ganz viel Gefühl. „Macht et jot Aleks“ – genauso hatte er die Würdigung verdient, die bewusst vor die Partie des Düsseldorfer Zweitligisten gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth gelegt worden ist.