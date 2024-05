Traum von Paris So lief es für Min-woo Kim von Fortuna bei der Olympia-Qualifikation

Mit seinem Heimatland Südkorea spielte er im Rahmen der U23-Asienmeisterschaft um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Für die Teilnahme hätten die „Red Devils“ mindestens das Halbfinale erreichen müssen. Lange Zeit sah es so aus, als könnte der Traum wahr werden, doch im Viertelfinale scheiterte Kims Mannschaft denkbar knapp im Elfmeterschießen an Indonesien. Bitter, denn mit seinen 22 Jahren war es wohl die letzte Chance, einmal bei einem der größten Sportereignisse der Welt dabei zu sein, da Olympia ja U23-Teams vorbehalten ist.