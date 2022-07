Ex-Fortune europäisch : So lief es für Narey beim Einstand mit Saloniki

Foto: IMAGO/Eibner Europa/IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Scheriau 31 Bilder Sie könnten Nareys Nachfolge bei Fortuna antreten

Sofia/Düsseldorf Sein Abschied von der Fortuna war eine schier unendliche Geschichte. Jetzt hat der Topscorer der vergangenen Saison sein erstes Spiel mit seinem neuen Verein PAOK Saloniki absolviert. Wie es gelaufen ist, welche wirtschaftliche Bedeutung das haben kann und wie ein anderer Ex-Fortune auftrat.

Es war ein Hin und Her mit einigen Ausschlägen auf der nach oben offenen Transfertheater-Skala. Zwar hatte Khaled Narey, mit acht Toren und 15 Vorlagen immerhin Fortunas Topscorer der vergangenen Zweitligasaison, der Vereinsführung frühzeitig mitgeteilt, dass er Düsseldorf in Richtung Bundesliga verlassen möchte. Bis es aber tatsächlich soweit war, gingen einige unruhige Wochen ins Land, und aus seinem Ziel deutsche Bundesliga ist am Ende Griechenland geworden.

Die Nachwirkungen des Transfers halten bis heute an, denn einen Nachfolger für Narey auf der rechten offensiven Außenbahn hat Fortuna noch immer nicht verpflichtet. Der bärenstarke Saisonstart der Truppe von Trainer Daniel Thioune mit der Optimalausbeute von sechs Punkten aus zwei Ligaspielen hat zwar einigen Druck von den sportlich Verantwortlichen Klaus Allofs und Christian Weber genommen, die Aufgabenstellung ist mit Blick auf den schmalen Kader aber dieselbe geblieben.

Doch wie ist es Khaled Narey bisher bei seinem neuen Arbeitgeber PAOK Saloniki ergangen? Die Antwort ist nach jetzigem Stand schnell gegeben: gar nicht gut. Der 27-Jährige kam im Qualifikationsspiel zur Conference League – dem jüngsten und bedeutungsärmsten europäischen Fußballwettbewerb – des griechischen Traditionsklubs beim bulgarischen Vertreter Levski Sofia in der 57. Minute für den Uruguayer Nicolas Quagliata aufs Feld. So weit so gut, denn Narey ist ja erst kurze Zeit bei PAOK und daher noch kein geborener Kandidat für die Startelf. Bitter jedoch, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 für Sofia stand und dies auch das Endergebnis blieb.

Es war das Viertelfinal-Hinspiel in dieser Qualifikation. Sollte Saloniki, das in der abgelaufenen Saison in der ersten griechischen Liga den zweiten Platz hinter dem souveränen Meister Olympiakos Piräus belegte, im Rückspiel am kommenden Donnerstag vor heimischem Publikum diesen Zwei-Treffer-Rückstand nicht wettmachen können, wären alle europäischen Träume beendet.

Foto: Frederic Scheidemann 39 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Das wiederum könnte auch Auswirkungen auf die Ablösesumme haben, die Fortuna für Narey erhält, denn neben dem Grundbetrag von rund 1,5 Millionen Euro sind einige mögliche Nachschläge vereinbart worden, für die auch der sportliche Erfolg Salonikis eine Rolle spielen kann. Da wäre es nicht zuträglich, wenn der Klub gleich seine erste Hürde reißt.

Während es für den Mann mit der Doppel-Sieben (Narey trägt in Saloniki die Rückennummer 77) nicht nach Wunsch läuft, ist ein anderer früherer Fortune mit der Drei-Mal-Sieben besser in die Saison gekommen. Linksverteidiger Florian Hartherz, der bei seinem neuen Klub Maccabi Netanya in Israel statt der Sieben wie früher in Düsseldorf die 21 auf dem Trikot trägt, erlebte einen angenehmeren Viertelfinal-Hinspielabend in der Conference-League-Quali als sein ehemaliger Teamkamerad.

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Das sagen die Fortunen zum Sieg gegen Paderborn