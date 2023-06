Treffen „20 Jahre Mythos Fortuna“ Lumpis erster Vertrag und Mayers Verzweiflung an der Aufzugtür

Tatsächlich fiel kurz nach der Pause noch das 0:2, doch dank eines Doppelpacks des eingewechselten Co-Trainers Klein kamen die „Jungen“ wieder in die Spur und gewannen am Ende 4:2. Alles ging also noch gut aus, so wie die Geschichte der damals komplett am Boden liegenden Fortuna, die das Wunder schaffte und aus der Viertklassigkeit zurückkehrte. „Mythos Fortuna“ war ein Meilenstein dazu – und das wird in fünf Jahren beim 25-Jährigen sicher wieder ein großes Thema sein. Das „Hopper“ wurde beim Wirt Kevin Kribben bereits dafür reserviert.