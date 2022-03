Vorstandsboss Jobst über Rekordkulisse : So lief die Rückkehr der Ultras bei Fortuna

Düsseldorf 31.353 Zuschauer – so viele wie in dieser Saison noch bei keinem Heimspiel. Durch den Wegfall von großen Teilen der Corona-Beschränkungen kann Fortuna wieder unbegrenzt Tickets verkaufen. Was Vorstandsboss Alexander Jobst zur Kulisse sagt. Und warum ihn eine Aktion der Ultras ärgert.