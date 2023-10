Nach fünf Jahren Michaty So lief Langenekes Premiere als Trainer von Fortunas U23

Nicht nur, dass der entscheidende Gegentreffer erst kurz vor dem Abpfiff fiel; Fortunas U23 zeigte eine deutlich verbesserte Leistung in der ersten Halbzeit. Der neue Schwung nach dem Trainerwechsel war den Akteuren auf dem Platz von Beginn an anzusehen, sie zeigten sich engagiert in den Zweikämpfen und erspielten sich früh die erste gute Gelegenheit. Killian Skolik scheiterte bereits nach sechs Minuten aus guter Position mit seinem Abschluss an Gäste-Keeper Sebastian Patzler.