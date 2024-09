2:0-Erfolg bei Hertha BSC Fortuna verteidigt Tabellenführung in der Hauptstadt

So richtig konnte auch Daniel Thioune keine Antwort im Vorfeld darauf geben, warum sein Team schon zu diesem Zeitpunkt der Saison so gefestigt ist. Doch er hat an dem Platz an der Spitze Gefallen gefunden. „Platz eins ist der Schönste, den wollen wir so lange wie möglich behalten.“ Und der Trainer von Zweitligist Fortuna konnte mit diesem Erfolg auch in die Heimreise antreten. Durch das 2:0 bei Hertha BSC bleibt Fortuna Spitzenreiter.