So lief die Generalprobe von Fortuna



Übertragen wurde das Testspiel von Fortuna gegen den BSV Rehden nicht. Da kurzfristig eine Verlegung der Partie vom Paul-Janes-Stadion nötig war - Wintereinbruch in Düsseldorf. Gespielt wurde schließlich auf dem Trainingsplatz 4 am Stadiongelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Ende setzte sich der Zweitligist gegen den Regionalligisten 1:0 durch. Alle Bilder von der Generalprobe gibt es hier.