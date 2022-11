Hinrunde in der Regionalliga beendet So lief die erste Saisonhälfte für Fortunas U23

Der Konjunktiv mischte sich am vergangenen Wochenende bereitwillig unter all die Resignation und Perplexität, die im Lager von Fortunas Regionalliga-Fußballern nach dem 2:3 in Wattenscheid vorherrschten. „Es waren drei Punkte auf dem Silbertablett, die uns sehr gutgetan hätten“, sagte Trainer Nico Michaty unmittelbar im Anschluss an das letzte Spiel der ersten Saisonhälfte, das seine Mannschaft trotz einer Zwei-Tore-Führung nach allen Regeln der Kunst aus der Hand gegeben hatte. Und: „Dann hätten wir 25 Punkte nach der Hinrunde gehabt, das wäre überragend gewesen.“