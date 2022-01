Inklusive Rückkehrer : So lief der Trainingsauftakt von Fortunas U23

U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Ein paar Stunden nach den Profis startete auch Fortunas Regionalliga-Mannschaft am Montag in die Wintervorbereitung. Wer nach überstandener Verletzung wieder mit dabei war und was Trainer Nico Michaty zum Aufgalopp sagt.

Pünktlich um 15 Uhr am Montagnachmittag ertönte die Pfeife von Nico Michaty. Nachdem der Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern jeden seiner Spieler persönlich auf dem Platz begrüßt hatte, rief er sie zusammen, hielt eine kleine Ansprache und eröffnete die erste Einheit des neuen Jahres. Nur zwei kurze Wochen dauerte die Winterpause – für Michaty genau richtig. „Es tat gut, mal nicht auf dem Platz zu sein, auch wenn man sich immer mit der Sache beschäftigt“, sagte er im Anschluss an den lockeren Aufgalopp am Montag. „Aber ich habe mich wirklich gefreut, dass es wieder losgeht und darüber, die Jungs wiederzusehen.“

Verglichen mit der Zeit vor Weihnachten war der Trainingsplatz im Arena-Sportpark gut gefüllt. 18 Akteure hatten sich dort eingefunden: zwei Torhüter, 14 Feldspieler aus dem Kernkader der „Zwoten“ und zwei Testspieler, die probeweise mitmischten. Wenngleich Michaty den Eindruck ein wenig relativierte. „So viel mehr Jungs waren es nicht“, betonte er, „aber besser als die zehn, die wir zuletzt im Training hatten.“ Tim Corsten (Gehirnerschütterung), Glenn Dohn (ausstehender Corona-Test), Nicolas Hirschberger (dreifacher Bänderriss) und Florian Zorn (Kreuzbandriss) fehlten.

Besonders freute sich der Coach über die Rückkehr von Flügelflitzer Robin Bird, der nach seinem früh in der Hinrunde erlittenen Syndesmosebandriss erstmals wieder mit seinen Teamkameraden auf dem Rasen stand. „Dass Robin seine ersten Schritte gemacht hat, war positiv“, urteilte Michaty. „Auch wenn man gesehen hat, dass es noch nicht ganz so rund läuft. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt.“ Um ihn nicht geradewegs der vollen Zweikampfbelastung auszusetzen, erfüllte Bird in den Übungen die Rolle des „neutralen Spielers“, der immer zur Mannschaft in Ballbesitz gehört.

Georgios Siadas kehrte ebenfalls nach überstandener Verletzung wieder in den Trainingsbetrieb zurück, absolvierte allerdings größtenteils ein individuelles Programm mit Athletiktrainer Engin Cicem. „Wir hoffen, dass ,Jorgo‘ in den nächsten Tagen dann voll einsteigen kann“, sagte Michaty.