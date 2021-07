Mit Gorka und Lobinger : So lief der erste Test von Fortunas „Zwoten“

So lief der erste Test von Fortunas „Zwoten“

Düsseldorf Auch die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf ist aus der Sommerpause zurück. Und hatte gleich reichlich Unterstützung aus dem Profibereich für den ersten Test gegen Hannover 96 zur Verfügung. Wie es gelaufen ist. Wer sich besonders in Szene setzen konnte.

Selbstverständlich sagte Nico Michaty auch diesmal wieder diesen einen Satz. „Man darf das Spiel nicht überbewerten“, lautet er – und ist wie ein Mantra des 47-Jährigen. Nach jeder Vorbereitungspartie bremst der Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern damit eine eventuell verfrüht aufkommende Euphorie, so auch im Anschluss an den souveränen 3:0-Erfolg im ersten Testkick bei der U23 von Hannover 96 am Samstag. Allerdings hatte den Coach selbst eine gewisse Begeisterung gepackt, und deshalb urteilte er gleichermaßen: „Das war ein positiver Auftakt, sehr erfreulich.“