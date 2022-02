Bilanz der Neuen : So liefen für Fortunas Trainer ihre ersten Spiele

Düsseldorf Daniel Thioune geht am Sonntag gegen den FC Schalke 04 in sein erstes Spiel als Düsseldorfer Trainer. Doch wie erfolgreich starteten in der langen Vereinsgeschichte seine Vorgänger, die ebenfalls mitten in der Saison ihr Amt übernahmen? Wir haben einmal im Archiv gegraben.

Wie war eigentlich dein erstes Mal? Eine Frage, die sich nicht nur Heranwachsende stellen, sondern auch Fußballtrainer. In Daniel Thioune hat ein solcher gerade bei Fortuna Düsseldorf die „Mission Klassenerhalt“ übernommen. Dass ein gelungener Start vieles einfacher machen kann, trifft auf jede Lebenslage, also auch auf den Fußballsport zu. Aber wie sieht es in der Vergangenheit bei Fortuna aus? Kehrten neue Besen besonders gut? Wie oft verlief ein Wechsel der sportlichen Führung im Sande? Und wer machte Fortuna zum „Phönix aus der Asche“?

Waren Trainerwechsel im Laufe einer Saison zwischen 1945 und 1975 noch eine absolute Rarität, so nahm der Griff nach dem letzten Strohhalm beginnend mit den 1980er-Jahren richtig Fahrt auf. Erst vor wenigen Tagen wechselte Fortuna zum 60. Mal nach dem 2. Weltkrieg die verantwortliche Person an der Seitenlinie. Ein unrühmliches Jubiläum.

Die Zahl der Entlassungen relativiert sich jedoch ein wenig, wenn man die Wechsel auf der Trainerbank etwas genauer unter die Lupe nimmt. So waren 16 Übungsleiter so genannte Interimstrainer. Mit Thioune startet am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 der 44. Versuch, eine neue Ära einzuleiten und dauerhaft alles zum Besseren zu wenden.

Nur 23 Mal durften neu verpflichtete Coaches unbelastet aus der Sommerpause in eine jungfräuliche Saison starten oder aber zumindest die Vorbereitungszeit in der Winterpause nutzen, um Fortuna aus dem Schlamassel zu führen. Thioune ist der 37. Verantwortliche, dem nur wenige Tage bis zum ersten Auftritt blieben – sozusagen ein Kaltstarter. In 19 Fällen konnte ein solcher Kaltstarter Fortuna von Null auf Hundert beschleunigen und im seinem ersten Meisterschaftsspiel einen Sieg einfahren. 1979 gelang dies Otto Rehhagel eindrucksvoll. Sein Einstandsgeschenk war ein 6:2 über den VfB Stuttgart.

Weniger Freude hatte dagegen Interimstrainer Manni Krafft 1976. Krafft hatte gleich mal eine 0:4-Klatsche in Köln zu verdauen – das gleiche sportliche Schicksal widerfuhr zehn weiteren Trainern. Bei sieben Re-Starts gab es ein Remis zu verbuchen. Mal nahmen es die Verantwortlichen mit einem Lächeln auf, wie 1991 beim 1:1 gegen den BVB (Co-Trainer Jürgen Gede), mal mit versteinerter Miene – Uwe Rösler musste bei seinem Debüt den 1:1-Ausgleich der Frankfurter in der Nachspielzeit verdauen (2020).

Ins Auge fällt, dass bei Trainerwechseln innerhalb einer Saison meist nach Auswärtsniederlagen die Notbremse gezogen wurde, so dass gleich 25 Mal im eigenen Wohnzimmer neu gestartet werden konnte. Die Ausbeute gibt den handelnden Recht. Gleich 15-mal durften sie sich in ihrer Entscheidung bestätigt fühlen, sechsmal waren sie geteilter Meinung, und lediglich viermal gab es zu Hause nach dem ersten Auftritt des Neuen trotzdem lange Gesichter.

Die undankbare Aufgabe, auswärts beginnen zu müssen, hatten lediglich zwölf Übungsleiter. Die auf dem Papier meist schwerere Aufgabe meisterten lediglich vier Trainer mit einem Sieg, während sieben Spiele verloren gingen und es einmal zu einem Punkt langte.

Um Zeit bei der Trainersuche zu gewinnen oder aber kritisch zu beäugen, ob ein hauseigener Kandidat das Zeug zu einer Dauerlösung hat, werden gerne Interimstrainer installiert. 17 Mal setzt Fortuna zunächst auf diese Karte. Meist handelte es sich um Co-Trainer oder Trainer der „Zwoten“ (10), aber auch um Torwarttrainer (2), Spielertrainer (1) oder in anderen Vereinsbereichen tätige Personen – wie Theo Breuer (Vorstand), Horst Köppel oder Wolf Werner (beide Manager). Theo Breuer, Meisterspieler der Flingerner, sprang gleich zweimal ein (1949 und 1960), konnte aber in beiden Fällen den Abstieg nicht mehr abwenden. Dieses Schicksal teilt Breuer unter anderem mit Gert Meyer (1987) und Stefan Emmerling (2002).

Wie überhaupt kurzfristige Trainerwechsel selten fruchteten. Horst Köppel scheiterte 1992 ebenso an der Aufgabe Klassenerhalt wie Rudi Wojtowicz 1997, und auch „Feuerwehrmann“ Peter Neururer konnte 1999 den Absturz nicht verhindern. Selbst Aleksandar Ristic gelang es bei seinem zweiten Arrangement nicht, die Mannschaft wieder auf den Pfad der Tugend zu führen und stieg ab.

Natürlich gibt es auch jene tollkühnen Männer, die zu Helden wurden und das Unmögliche möglich machten. „König Aleks“ schüttelte sich nach dem Abstieg und marschierte dann von der Oberliga schnurstracks bis in die Bundesliga, Norbert Meier übernahm gleichfalls in Liga drei, holte Fortuna aus dem Dornröschenschlaf und feierte anschließend zwei Aufstiege.