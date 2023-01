2:2 beim Bonner SC So lief das Wiedersehen von Fortunas U23 mit Ex-Co-Trainer Sinkiewicz

Die dünne Personaldecke wirkte sich gegen den Mittelrheinligisten auch auf die taktische Marschroute aus, und so startete die „Zwote“ in der Defensive mit einer Dreierkette. Das Zentrum besetzte Routinier Adam Bodzek, links verrichtete Tim Corsten seine Arbeit, rechts Daniel Ndouop. Vollends zufrieden war Coach Michaty mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Halbzeit allerdings nicht. Zum einen, weil sie durch ein Tor von Samir Malaab in Rückstand geriet. Und zum anderen, „weil es Situationen gab, in denen uns ähnlich wie in der Hinrunde die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt hat“, sagte der Fußballlehrer.