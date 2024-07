Wird die Zusammenarbeit fortgesetzt? So lief das Treffen zur Trainingslager-Zukunft von Fortuna in Bad Leonfelden

Das war’s also schon wieder, manchmal geht’s eben ganz schnell. Etwas mehr als eine Woche lang hat sich Zweitligist Fortuna im oberösterreichischen Bad Leonfelden auf die neue Saison vorbereitet, und am Freitagnachmittag tritt der rot-weiße Reisetross die Heimreise an. Wenn auch nicht direkt nach Düsseldorf, sondern über Salzburg zunächst nach Frankfurt: Am Samstag steht schließlich noch das Blitzturnier bei den Kickers Offenbach auf dem Programm.