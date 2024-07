Gegen Premier-League-Aufsteiger So ist die Generalprobe von Fortuna in Ipswich gelaufen

Es ist schon eine Weile her, seit Anhänger von Fortuna und Ipswich Town beschlossen haben, sich freundschaftlich verbunden zu sein. Die Engländer haben in diesem Jahr etwas geschafft, was den Düsseldorfern leider vergönnt geblieben ist: den Aufstieg in die höchste nationale Spielklasse. Ipswich tummelt sich in der Premier League inmitten der ganzen Schwergewichte – zum ersten Mal wieder seit 22 Jahren.