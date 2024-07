4:0 gegen ungarischen Zweitligisten Fortuna feiert deutlichen Sieg im ersten Trainingslager-Test

Trainer Daniel Thioune hatte seiner Ankündigung, in Oberösterreich an der taktischen Flexibilität arbeiten und die Dreierkette wieder implementieren zu wollen, entsprechende Taten folgen lassen. Schon in den beiden bisherigen Übungseinheiten seit der Ankunft am Donnerstagabend und am Freitagvormittag hatte der 49-Jährige neben weiteren Inhalten wie Standardsituationen und Einwürfen vor allem seine Vorstellungen des Spiels mit eben jener Dreierkette abgebildet.