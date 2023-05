0:0 im Topspiel der Zweiten Liga Fortuna mit Nullnummer beim FC St. Pauli

Mit etwas Pech hätte es auch in Sachen Treffer eine klare Führung für den Kiez-Klub gegeben. Denn Chancen waren einige da. Und auch Aufreger. Wie in der 38. Minute, als Elias Saad den Ball in den Düsseldorfer Strafraum spielte, wo Kapitän Andre Hoffmann das Spielgerät allerdings zunächst ans Bein geschossen bekam, von dort prallte der Ball erst an die Hand, weshalb sich der souveräne Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck korrekterweise gegen Strafstoß entschied.