3:0-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg : Fortuna schafft den Sprung ins Achtelfinale im DFB-Pokal

Foto: Christof Wolff 42 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Regensburg Fortuna Düsseldorf hat nach fünf sieglosen Partien auf fremdem Platz endlich mal wieder auswärts gewonnen. In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzte sich das Team von Daniel Thioune gegen Regensburg durch. Völlig überraschend hatte der Cheftrainer einen alten Bekannten für den Kader nominiert.

Es bedurfte nur eines Blickes auf den Aufstellungsbogen, um noch einmal eindrucksvoll veranschaulicht zu bekommen, wie groß die Verletztenmisere nach wie vor bei Fortuna ist. Denn in der Rubrik „Ersatzbank“ wurde bei den Düsseldorfern ein gewisser Adam Bodzek (37) aufgelistet. Der hatte seine Karriere bei den Profis eigentlich beendet und ist seither Führungsspieler in der U23. Doch da der Einsatz von Tim Oberdorf lange auf der Kippe stand und in Niko Vukancic nur noch ein Ersatz im Kader war, für Bodzek als Ersatzmann für den Ersatzmann mit nach Bayern.

Die Geschichte dieser Partie bestimmte aber jemand anders. Und wie. Michal Karbownik, ausgliehen vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion, ackerte und wirbelte erneut über den Platz, als würde es kein Morgen geben. Der 21-Jährige war überall, leitete vorne alle gefährlichen Aktionen von Fortuna in der zweiten Runde des DFB-Pokal gegen den SSV Jahn Regensburg ein. Er war hinten in höchster Not zur Stelle, wenn es galt, den Ball mit der Fußspitze aus der Gefahrenzone zu bekommen.

Doch auch andere sollten an diesem Abend in der Domstadt einen besonders guten Arbeitstag erwischen. Fortuna lieferte keineswegs eine Galavorstellung ab, besonders im ersten Durchgang schwammen die Rheinländer gehörig ob der Angriffsbemühungen der Hausherren. Doch am Ende des ersten Durchgangs stand es 3:0 für Fortuna. Der Weg dahin lässt sich ungefähr so zusammenfassen: eine große Portion Glück, ein auferstandener Kristoffer Peterson, eiskalte Vollstrecker und eben Karbownik.

Foto: Christof Wolff 33 Bilder Regensburg – Fortuna: die Bilder des Spiels

Die Begegnung steckte noch in ihrer Aufwärmphase, als sich der Schwede Peterson das Spielgerät schnappte und einfach mal auf Tor schoss. Nicht besonders hart. Nicht besonders platziert. Doch es reichte, um Dejan Stojanovic völlig auf dem falschen Fuß zu erwischen. Der SSV-Schlussmann ließ den Ball durch seine Hände flutschen. Peterson war es herzlich egal, zuletzt konnte der Flügelspieler so befreit in der ersten Runde des Pokals in Offenbach jubeln.

Fortuna hatte hernach nicht das Spiel fest im Griff. Die Regensburger setzten immer wieder Nadelstiche, führten vor, wie löchrig die Defensive der Düsseldorfer bisweilen ist. Doch die Ausrufezeichen setzten eben die Gäste. Erneut war es Karbownik, der den Ball hinter der Mittellinie kontrollierte und von dort den Angriff zum 2:0 einleitete und schließlich mit einer Flanke auf Dawid Kownacki abschloss. Und auch beim dritten Streich war Karbownik direkt beteiligt, Kownacki legte auf Emmanuel Iyoha traf. Der Stadionsprecher war so durcheinander, dass er den Treffer Matthias Zimmermann zuschrieb – kann ja mal passieren.

Foto: Horstmüller 32 Bilder Fortunas besondere Momente im DFB-Pokal

Fortuna wurde angefeuert von etwas mehr als 500 mitgereisten Anhängern – 7.829 Zuschauer waren insgesamt da. Und die Gäste-Fans wurden von ihrem Team verschont, allzu sehr ins Zittern zu geraten. Einen großen Beitrag leisteten indes die Regensburger selbst, die zwar durchaus engagiert waren, bei denen aber die letzte Konsequenz fehlte. Düsseldorf humpelte sich mit letzten Kräften in die nächste Runde. Felix Klaus musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Kownacki ging völlig auf dem Zahnfleisch.

Um das Spiel über die Zeit zu bekommen, entschied sich Thioune für die letzten sechs Minuten, dass Bodzek die Dienstreise nach Regensburg sogar mit einem Kurz-Einsatz veredelt bekommen sollte. Es der erste Einsatz von „Bodze“ für die Profis seit dem 3. April 2022 beim 2:2 gegen den KSC.