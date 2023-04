1:0 im Top-Spiel Fortuna stellt Darmstadt erneut ein Bein

Denn Darmstadt präsentierte sich in vielen Szenen als eine Mannschaft, bei der man sehr gut erahnen konnte, warum sie trotz dieser Niederlage ganz oben in der Tabelle steht. Fortunas Defensive wurde in den ersten Minuten ordentlich von den Gästen bearbeitet. Es war schon viel Dusel mit im Spiel, dass man in dieser Phase ohne Gegentreffer blieb.