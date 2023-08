1:2-Niederlage gegen SCP Kalte Dusche für Fortuna gegen SC Paderborn

Doch nicht nur er war an diesem Tag völlig von der Rolle. Erneut waren die Schwächen auf der linken Seite erkennbar, zwar blitzte immer mal wieder auf, zu was Emmanuel Iyoha in der Lage ist, aber es war schlicht zu wenig. Daniel Ginczek konnte einem in der Sturmspitze schon ein wenig leid tun, weil er weitestgehend in der Luft hin mangels Einbindung oder eine intensive Einzelbehandlung in Zweikämpfen mit den Paderbornern zu spüren bekam.