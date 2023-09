3:1-Sieg über Karlsruher SC Fortuna Spitzenreiter über Nacht nach Gala gegen KSC

Am Ende eines denkwürdigen Tages wurde sogar noch etwas Fußball gespielt. Und das war gut so. Denn es eröffnete die Möglichkeit über das zu reden, was man hat und sich nicht über das zu ärgern, was einem möglicherweise fehlt. Die Saison ist zwar noch lang, aber an diesem Abend war überhaupt keine Spur von Frust. Das Team von Cheftrainer Daniel Thioune hat sich gegen den Karlsruher SC 3:1 durchgesetzt.