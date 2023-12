Kontroverses Thema DFL und Investoren Warum das Mitgliederforum bei Fortuna eine Gratwanderung war

Am Montag will die Deutsche Fußball Liga es noch einmal versuchen. Bei der ersten Abstimmung vor einigen Wochen hatte es keine Zustimmung zu den Plänen gegeben, dem Einstieg eines Investors in die DFL den Weg zu ebnen. Bevor es nun zur zweiten Abstimmung kommt, wollte Fortunas Vorstand auf einem Mitgliederforum im Haus der Jugend über die Pläne informieren. Der Haken daran: Auf der Mitgliederversammlung des Vereins Mitte November hat es bereits das klare Votum gegeben, dass der Vorstand den Plänen nicht zustimmen dürfe.