Nach Verletzungspause So lief das Island-Comeback von Fortuna-Zugang Fridriksson

Fünf Auswahlspieler hatten die Düsseldorfer während der Länderspielpause abgestellt. Ein Duo davon war für Island in der Nations League im Einsatz. Während Isak Johannesson beim 2:0-Erfolg zum Auftakt in der Gruppe 4 der Liga B über Montenegro am Freitagabend in Reykjavik in der 88. Minute eingewechselt wurde, saß der Offensivmann am Montagabend in Izmir gegen die Türkei die ganze Partie auf der Bank.