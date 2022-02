Daniel Thioune übernimmt Retter-Mission : So lief das erste Training des neuen Fortuna-Trainers

Düsseldorf Daniel Thioune ist zu seiner Retter-Mission bei Fortuna angetreten. Der 47-Jährige hat seine erste Einheit auf dem Trainingsgelände in Stockum geleitet und dabei den kompletten Kader auf dem Platz versammelt. Was der neue Cheftrainer in den kommenden Tagen plant. Was ihm jetzt wichtig ist.

Es ist exakt 10.03 Uhr, als Daniel Thioune den Trainingsplatz von Fortuna zum ersten Mal betritt. An seiner Seite Pressesprecher Tino Polster, der ihm in den ersten Stunden seines Engagements beim Zweitligisten zur schnelleren Orientierung verhelfen soll. Wenig später marschiert Thioune mit Hütchen auf das Feld und markiert für die anstehende Übungseinheit die Räume. Man sieht schon an den ersten Schritten: Der 47-Jährige hat keine Zeit zu verlieren.

Er hat in Düsseldorf eine durchaus knifflige Aufgabe übernommen. Er muss eine Mannschaft wieder aufrichten, der noch vor Saisonbeginn attestiert worden ist, zu den besten der Liga zu gehören. Der Ist-Zustand ist dagegen desolat. Durch das 2:0 des SV Sandhausen beim Nachholspiel in Karlsruhe ist Fortuna tatsächlich auf einen Abstiegsplatz (Relegation) abgestürzt. Und läuft einiges nicht wunschgemäß, kann sich der Abstand zur Konkurrenz schnell vergrößern.

Thioune erlebt ein seltenes Schauspiel an diesem Morgen. Erstens, es regnet nicht und auch der Wind hält sich zurück, aber zweitens, für ihn deutlich wichtiger: bis auf zwei (Nikell Touglo und Davor Lovren gehören offiziell diesem Kreis auch an, sind aber dauerhaft zur „Zwoten“ versetzt worden) sind alle Spieler aus dem Profikader bei der Einheit dabei – selbst Kapitän Adam Bodzek macht bei leichten Übungen mit, Thioune war wichtig, alle auf diese Weise begrüßen zu können. Gegenseitiges Beschnuppern und so.

„Die Jungs sind nicht zufrieden mit der Situation. Wir haben ein paar Defizite, die müssen wir aufarbeiten. Es macht keinen Sinn, auf andere zu schauen, wir haben es selbst in der Hand“, sagt Thioune später. „Es fehlt natürlich auch etwas das Selbstvertrauen. Aber die Mannschaft hat Power, sie hat Energie. Jetzt gab es ein paar Niederschläge. Aber wir können an vielem arbeiten. Wir wollen in Räumen wieder gefährlicher werden, einfach torgefährlicher im Abschluss, dass wir die Räume besser besetzen. Wir wollen gar nicht so viel reden, sondern liefern.“

Am Sonntag (13.30 Uhr) hat er mit dem Team zum ersten Mal Gelegenheit dazu. Ausgerechnet der FC Schalke 04 gastiert in der Arena: Gegen die „Knappen“ begann am fünften Spieltag der Hinrunde der Niedergang seines Vorgängers Christian Preußer, der nach der Niederlage im Revier sein Spielsystem opferte, um mehr Stabilität zu schaffen. „Ich kriege schon ein wenig Gänsehaut, wenn ich an unser Heimspiel gegen Schalke am Sonntag denke. Auch wenn nur 10.000 Zuschauer da sein dürfen, freue ich mich sehr auf diese Atmosphäre“, sagt er.

Thioune muss gefühlt hier und da und überall sein. Er führt unzählige Gespräche, informiert sich über bisherige Abläufe, lässt sich vom Mitarbeiterstab erzählen, wie alle die Lage einschätzen. Seine Hauptaufgabe ist es, Zuversicht auszustrahlen – flankiert von einem nachvollziehbaren Plan, wie die Wende gelingen soll. Alles andere muss warten. Er lebt entsprechend im Hotel bis auf Weiteres, keine Zeit, sich um die Wohnungssuche zu kümmern.

In der Mannschaft ist er auf einige bekannte Gesichter gestoßen. Khaled Narey hat er in Hamburg trainiert, Emmanuel Iyoha und Rouwen Hennings in Osnabrück, in Paderborn hat er Florian Hartherz kennengelernt, andere kennt er über viele Duelle in der Liga.