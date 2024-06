Vorbereitungs-Start gelungen So lief das erste Testspiel der Saison für Fortunas U23

Langeneke entschied sich zu Beginn für eine Elf, die mit einigen Zugängen gespickt war. So standen in Kris Pöstges, Ronay Arabaci, Mechak Quiala-Tito und David Savic gleich vier Akteure auf dem Platz, die in der vergangenen Spielzeit noch für Fortunas U19 aufgelaufen waren, ergänzt wurden sie durch die externen Zugänge Elias Egouli und Marius Zentler. Die Startformation wurde durch Ben Zich, Nico Petritt, Maximilian Adamski, Lennard Wagemann und Deniz Bindemann abgerundet, die bereits in der Vorsaison ein Teil des „Zwote“-Kaders waren.