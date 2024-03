2:0-Sieg gegen Hamburger SV Fortuna meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Düsseldorfs Cheftrainer Thioune hatte sich in der Pressekonferenz verhältnismäßig präzise auf verschiedenen Positionen festgelegt. Spieltaktisch wollte er sich dagegen nicht in die Karten blicken lassen. Und so ließ er offen, wer in der Besetzung der Innenverteidigung Quarshie/Tim Oberdorf eigentlich den Aufbau übernehmen sollte.