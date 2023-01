3:2 zum Auftakt der Zweiten Liga Fortuna gelingt gegen Magdeburg Traumstart in die Rückrunde

Und so kam es, wie es kommen musste. Magdeburg, vom Auftreten her eher ein Drittligist, wurde tatsächlich wieder eingeladen, am Spielbetrieb teilzunehmen. Felix Klaus verhinderte auf der linken Seite eine Flanke nicht, weil er maximal halbherzig an sein Tagwerk ging. Nach einer weiteren Fehlerkette war erneut Kwarteng (59.) zur Stelle. So ärgerlich, weil Fortuna einfach nicht in die Gänge kam. Und selbst beste Chancen ausließ, wie Klaus, der auf feines Zuspiel von Kownacki den Ball gefühlt Richtung Rhein zimmerte.