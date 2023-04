Gespräch mit Andre Hoffmann Warum es ein Umdenken im Vertragspoker mit Fortunas Kapitän gibt

Analyse | Düsseldorf/Nürnberg · Die Kaderplanung für die neue Saison geht in die heiße Phase – zumindest was die Gespräche mit dem bereits vorhandenen Personal über dessen Zukunft bei Fortuna angeht. Während Rouwen Hennings eine Absage erhalten hat, sieht die Perspektive von Andre Hoffmann ganz anders aus. Das war nicht immer so.

25.04.2023, 07:02 Uhr

33 Bilder So reagieren Fortunas Fans auf die Blamage in Nürnberg 33 Bilder Foto: Christof Wolff

Andre Hoffmann ist ein Typ. Diese Feststellung sollte soweit noch unstrittig sein. Doch über alles, was dann kommt, gibt es bei ihm immer solche und solche Meinungen. Er ist einer dieser Spieler, an dem sich die Geister scheiden. Ein smarter Kerl, gewiss, einer, der sagt, was er denkt, auch wenn er damit nicht immer die Mehrheit hinter sich hat. Einer, der aneckt. Aber auch einer der Klartext redet, sportlich selten versucht, etwas zu beschönigen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So reagieren Fortunas Fans auf die Blamage in Nürnberg