Gesundheitsamt lehnt Quarantäne-Verkürzung ab : So lange muss Fortuna auf Karaman verzichten

Düsseldorf Nach seinem positiven Corona-Test hat der türkische Nationalspieler Kenan Karaman bislang nur leichte Symptome. Doch die kritische Phase hat er noch nicht überstanden. Fortuna wird noch etwas länger auf den Angreifer verzichten müssen. Was der 27-Jährige beachten muss.

Noch vor wenigen Tagen war die Welt für Kenan Karaman in Ordnung. Er posierte im Kreis der türkischen Nationalmannschaft – alle standen euphorisch in der Kabine zusammen, ohne Abstand, fast alle ohne Masken. 4:2-Sieg gegen die Niederlande – das Team blieb auch anschließend in der WM-Qualifikation ungeschlagen. Der Erfolg hatte aber seinen Preis. Es ist zu mehreren positiven Corona-Fällen gekommen. Einer von ihnen: Karaman.

Was Fortunas Trainer nicht so witzig fand: Die Abstellung war ein einziges Wirrwarr. Erst wurde Karaman erlaubt, einen Tag länger in Düsseldorf zu bleiben, um das Spiel gegen den VfL Bochum noch absolvieren zu können. Dann wurde der Plan kurzerhand vom türkischen Verband revidiert, Karaman musste doch bereits früher ins Flugzeug steigen. Grund dafür, soll laut des Verbandes gewesen sein, dass vier Spieler – unter anderem Burak Yilmaz – die in Frankreich unter Vertrag stehen, nicht einreisen durften. Das Problem: Yilmaz stand dann im ersten Spiel gegen die Niederlande auf dem Feld und erzielte drei Treffer. „Das hat mich geärgert“, sagt Rösler. „Das war gegen die Vereinbarung, die wir hatten.“