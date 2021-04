Der 18fümmenneunzich-Blog : So lange laufen die Verträge der Fortuna-Profis

Drei A-Junioren rücken in die U23 auf



Fortunas Regionalliga-Fußballer planen hinter den Kulissen fleißig die neue Saison. Aus der eigenen U19 werden Innenverteidiger Daniel Ndouop, Mittelfeldspieler Sebastian Papalia und Angreifer Emir Kuhinja in die „Zwote“ aufrücken. Das bestätigte Nachwuchschef Frank Schaefer unserer Redaktion. Zuerst hatte der „Reviersport“ berichtet.



Allerdings ist die Tür für die übrigen Akteure der A-Jugend noch nicht geschlossen. Dem Trio könnten weitere Talente folgen, wie Schaefer betonte. Am Montag hatten die Flingerner bereits den ersten externen Zugang bekanntgegeben: Tom Geerkens kommt vom Ligarivalen FC Wegberg-Beeck (wir berichteten).