Zuvor keine Vereinsangaben So lange läuft der Vertrag von Fortunas U23-Trainer Michaty

Insgesamt ist Michatys Zeit als Cheftrainer am Flinger Broich geprägt von einigen Aufs und Abs. In seiner ersten Saison tütete er den Klassenerhalt mit seiner Mannschaft erst ganz kurz vor Schluss ein, in der folgenden, wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit setzte sich die „Zwote“ im Tabellen-Mittelfeld fest.