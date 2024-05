Olympia-Ticket gelöst, Finale gewonnen So lange läuft der Vertrag von U23-Asienmeister Uchino noch bei Fortuna

Düsseldorf/Doha · Die Düsseldorfer haben den Rechtsverteidiger in den vergangenen Wochen freigestellt, damit er sich zwei Träume erfüllen kann: von Olympia und vom Titelgewinn bei der Asienmeisterschaft. Am Dienstag erwartet der Zweitliga-Dritte den 23-Jährigen zurück. Doch wie plant Fortuna in Zukunft mit Uchino – und welche Fallstricke gibt es?

07.05.2024 , 07:01 Uhr