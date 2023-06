Thioune nach Saisonende So lange hätte Fortunas Trainer noch weitermachen können

An einen entscheidenden Umbruch hat er jedenfalls nicht mehr geglaubt. „Wahrscheinlich wäre es einfach genauso weitergelaufen. Wie in so einem Spiel, in dem man die ganzen Minuten denkt: Heute schießen wir kein Tor. Dieses Rennen wäre so weitergegangen, ich glaube nicht, dass wir irgendeinen von den dreien da oben eingesammelt hätten. Das ist das, was ich zuletzt immer gesagt habe: Wenn das noch hätte klappen sollen, hätten wir eine Schwächephase von Heidenheim, Darmstadt oder Hamburg gebraucht.“