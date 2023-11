Verletzungssorgen reißen nicht ab So lange droht Fortuna-Vizekapitän Sobottka auszufallen

Dick eingepackt in seine Trainingsjacke, die Hände tief in den Taschen seiner Hose vergraben und mit einer Wollmütze auf dem Kopf steht Daniel Thioune am Sonntagfrüh bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt am Rande des Platzes. Hinter dem Chefcoach von Fortuna absolvieren alle fitten Spieler, die am Abend zuvor beim 5:3-Sieg gegen Schalke gar nicht oder weniger als eine halbe Stunde zum Einsatz gekommen sind, noch die letzten Läufe der Einheit.