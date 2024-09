Nach Abschied aus Düsseldorf Wie sich Ex-Fortuna-Spieler Engelhardt bei Como 1907 schlägt

Diese hatte der Fortuna-Abgang nach seiner Unterschrift bei Como 1907 sicherlich nicht eingeplant. In seinem Statement bei seiner Vorstellung zeigte sich Engelhardt zunächst sehr erwartungsfroh. „Ich freue mich sehr darauf, in der Serie A zu spielen. Gerne würde ich die Atmosphäre in unserem Stadion genießen. Ich freue mich darauf, alle Fans in unserem Stadion zu sehen und mit meinen Teamkollegen guten Fußball zu spielen“, meinte er damals in der Mitteilung seines neuen Klubs zum Zeitpunkt des vollzogenen Transfers.