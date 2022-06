Flügelspieler von Fortuna : So läuft der Transferpoker um Narey

Foto: Christof Wolff 9 Bilder Das ist Khaled Narey

Update Düsseldorf Er war der Spieler der Saison bei Fortuna – ohne Khaled Narey hätte man beim Zweitligisten aus Düsseldorf sportlich wohl arge Probleme bekommen. Nun will der 27-Jährige nach einem Jahr schon wieder den Abflug machen. Was der Spieler will. Was der Verein sich erhofft. Was der Stand ist.