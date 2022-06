Fortuna trifft auf Ex-Trainer Preußer : So läuft der Trainingsstart der Zwoten

Düsseldorf Seit dieser Woche befindet sich der Fußball-Regionalligist im Trainingslager in Hennef. Neben der Arbeit auf dem Platz geht es für den neu formierten Kader auch darum, Teamgeist zu entwickeln. Was der Trainer dazu sagt. Auf welchen besonderen Gegner die Mannschaft trifft.

Die Sportschule Hennef ist im deutschen Fußball ein bekannter Ort. Bis 2021 war sie der Austragungsort für die Fußball-Lehrer-Lehrgänge des Deutschen-Fußball-Bundes. Mit ihren zahlreichen Rasen- und Kunstrasenplätzen bietet die Anlage Fußballteams die idealen Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die neue Saison. Dies bekommen jetzt auch Fortunas Regionalliga-Fußballer zu spüren.

Seit Mittwoch bereitet sich die „Zwote“ in einem sechstägigen Trainingslager in Hennef intensiv auf die neue Spielzeit vor. „Ich glaube, wir haben hier hervorragende Bedingungen, einen sehr guten Trainingsplatz und gutes Essen. Die ersten Eindrücke sind sehr positiv“, sagt Trainer Nico Michaty am Donnerstagmittag nach der ersten Einheit des Tages.

Am Vormittag arbeitete die Mannschaft zunächst im Kraftraum im athletischen Bereich, ehe es dann auf den Trainingsplatz ging. „Wir werden in allen Bereichen, sprich technisch, taktisch und konditionell gut arbeiten.“, kündigt Michaty an und ergänzt: „Wir wollen die Zeit auch nutzen, um uns als Mannschaft zusammenzufinden.“ Auch in diesem Sommer geht es für den Trainer nach dem Umbruch wieder darum, eine funktionierende Mannschaft zu formen und die vielen Neuzugänge zu integrieren.

Neben den vielen Neuzugängen sind auch zwei Testspieler mitgereist. Elias Oubella und Kingsley Marcinek standen bereits am Samstag im Testspiel gegen Fortuna Köln auf dem Platz und bekommen die Chance, sich weiter zu zeigen. Mit Kaylen Reitmaier ist zudem ein Torhüter aus der U19-Mannschaft mit dabei.

Der ganze Kader steht Michaty derweil noch nicht wieder zur Verfügung. Takashi Uchino ist noch im Sonderurlaub und Routinier Adam Bodzek kann noch nicht wieder vollständig mittrainieren. Mit Niko Vukancic, Tim Corsten, Tom Geerkens und Leon Klußmann sind zudem vier Spieler mit den Profis ins Trainingslager nach Oberösterreich gereist. „Das sind für die Jungs natürlich schöne und wichtige Erfahrungen“, freut sich Michaty. „In den Trainingseinheiten bei den Profis können sie viel lernen.“

Auch wenn ihm die Leistungsträger dadurch in Teilen der Vorbereitung nicht zur Verfügung stehen, sieht der 48-Jährige die Situation gelassen. „Das ist nun mal bei einer zweiten Mannschaft so, dass dann auch immer Spieler bei der ersten Mannschaft dabei sind. Das war die letzten Jahre nicht anders und das ist ja auch unsere Aufgabe.“