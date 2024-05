Am Dienstag geht’s los Wie Fortuna den Ticketverkauf für die Relegationsspiele plant

Am Montag hat der Zweitliga-Dritte allerdings schon das Ticketprozedere für die beiden Partien am 23. und 27. Mai – das Hinspiel findet beim Tabellen-16. der Bundesliga statt, das Rückspiel in Düsseldorf – bekanntgegeben. So läuft der Vorverkauf für das erste Duell in zwei Phasen ab: Am Pfingstmontag, 20. Mai (11 Uhr), startet die Abgabe der Tickets an Mitglieder, jede Person kann bis zu zwei Karten erwerben. Ab dem darauffolgenden Dienstag, 21. Mai (16.30 Uhr), läuft theoretisch der freie Verkauf; theoretisch deshalb, weil das Gästekontingent vermutlich rasend schnell vergriffen sein wird.