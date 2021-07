Erstes Heimspiel gegen Bremen : So läuft der Ticketverkauf für den Saisonstart ab

Service Düsseldorf Fortuna startet ihre Heimspiel-Saison am 31. Juli mit der Partie gegen Werder Bremen. 18.000 Fans dürfen ihre Mannschaft dann voraussichtlich anfeuern. So kommen Sie noch an Tickets.

Nach langer Zeit ohne Zuschauer dürfen die Fans endlich wieder ins Stadion - doch die Reaktionen bei den Vereinen fällt unterschiedlich aus. Dank verbindlicher Zusagen aus der Politik sollen nach einer Entscheidung der Länder wieder bis zu 25.000 Zuschauer bei Spielen zugelassen werden.

Fortuna darf für die kommenden Heimspiele 18.000 Fans zulassen. Mit der Partie gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen starten die Düsseldorfer am 31. Juli in die neue Heimspiel-Saison. Das Spiel gegen die Norddeutschen wird voraussichtlich ausverkauft sein. Noch gibt es aber die Chance, sich Tickets für die Begegnung – und natürlich auch für die folgenden – zu sichern.

Was Sie dafür sehr wahrscheinlich benötigen: einen sogenannten „Supporter-Pass“. Aufgrund der dynamischen Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus hat sich der Verein dazu entschieden, in der Saison 2021/22 vom klassischen Dauerkarten-Modell abzuweichen. Den Supporter-Pass ist zu einem einheitlichen Preis von 189,50 Euro, in Anlehnung an Fortunas Gründungsjahr, erhältlich.

In der ersten Vorverkaufsphase haben sich insgesamt 12.000 Dauerkarteninhaber der vergangenen beiden Spielzeiten ihren Supporter-Pass für die neue Saison gesichert. Die zweite Verkaufsphase ist bereits angelaufen. Der Vorteil des Passes: Inhaber haben gegenüber anderen Fortuna-Fans ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihre vergünstigten Tageskarten.

Ein Beispiel anhand der aktuellen Zahlen: Bleibt es bei 12.000 Käufern, so hätten diese das Vorrecht, im Online-Vorverkauf eines von 18.000 Tickets für das erste Heimspiel gegen Bremen zu erwerben. Erst wenn alle Pass-Käufer ihre Chance hatten, gehen Karten in den freien Verkauf.

„Die bisherigen Zahlen zum Supporter-Pass sind ein überragendes Ergebnis“, sagt der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann. Unterm Strich bedeutet das für Fortuna bislang eine Einnahme von 2,1 Millionen Euro. Ein echter Segen in Zeiten, in denen der Verein kaum andere Einnahmen hat, aber wichtige Investitionen in den Kader tätigen muss. „Wir reden hier nicht über zusätzliche Erlöse, wohl aber über einen Mittelzufluss, der jetzt einen wichtigen Bestandteil für unsere Liquidität darstellt."

