Gedenkrede, Choreo, Trauerflor So läuft der Abschied von Fortuna-Kultbetreuer Aleks Spengler in der Arena

Düsseldorf · Am Donnerstag der vergangenen Woche ist der jahrzehntelange Betreuer der Düsseldorfer im Alter von 72 Jahren verstorben. Seinen großen Abschied erhält er am Samstag im Rahmen des Zweitliga-Spiels gegen Fürth. Was Fortuna plant und was Trainer Thioune über Spengler sagt.

19.04.2024 , 10:32 Uhr