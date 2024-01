Kleiderordnung, Trauermarsch, hoher Besuch So läuft der Abschied von Hertha-Präsident Bernstein vor dem Spiel gegen Fortuna

Die Trauer ist unermesslich. In Berlin und in ganz Fußball-Deutschland. Seit dem völlig unerwarteten Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein steht die Zeit in der Bundeshauptstadt förmlich still, auch wenn sie, so verlangt es das Geschäft, natürlich weitergehen muss. Doch der sportliche Alltag wird weit in den Hintergrund gedrängt, wenn Fortuna am Sonntag (13.30 Uhr, Olympiastadion) zum Rückrundenauftakt der Zweiten Liga bei der „alten Dame“ zu Gast sein wird.